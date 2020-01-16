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Телефонні аферисти виманили у
киянки майже мільйон гривень

Телефонні аферисти виманили у киянки майже мільйон гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:38

Телефонні аферисти виманили у киянки майже мільйон гривень

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Дивися повний текст Телефонні аферисти виманили у киянки майже мільйон гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:38

как просто
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:37

Неустановленная особа - не доця?
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:41

  sal написав:как просто

Сесть посидеть, подумать.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:57

и во избежание наказания необходимо передать крупную сумму денег мужчине
нефиг пытаться избежать наказания, аферистов наградить и отпустить, благое дело делают ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:33

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omb
 
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