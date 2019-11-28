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Ахметов придбав "найдорожчу у світі віллу"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 січ, 2020 11:39
Пропонуємо до обговорення:
Український олігархт Рінат Ахметов придбав "найдорожчу у світі віллу" у Франції за 200 мільйонів євро. Її початкова ціна складала 350 мільйонів євро, але попередній власник, компанія Campari Group, продала її із 43-відсотковою знижкою.
Дивися повний текст Ахметов придбав \"найдорожчу у світі віллу\"
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R2
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:40
Ну як же не порадити за нашого дорогого співвітчизника з Донбасу? Нажила людина скарби непосильною працею, сумнівною приватизацію державних підприємств, організованою роботою в Парламенті, монопольному комітеті та інших інституціях України. Браво!
Вся Україна радіє, що змогла допомогти шановному втілити у життя свої забаганки.
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Vadym2020
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:56
Це вам не "дикий захід",де мільярдні статки заробляються поколіннями.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:41
sena_2008atp написав:
Це вам не "дикий захід",де мільярдні статки заробляються поколіннями.
Но всё же стоит отметить, что товарищам Гейтсу и Джобсу за аналогичное время удалось заработать несколько больше. Кстати, классическая "американская мечта" и состоит в том, что из бедняков можно за свою жизнь выбиться в миллионеры. Стейнбек писал: "Социализм никогда не пустит свои корни в Америке по причине того, что бедные видят себя тут не эксплуатируемым пролетариатом, а временно бедствующими миллионерами". Действительно, радоваться нужно, что у нас она реализована.
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moveton
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Додано: Сер 29 січ, 2020 00:00
moveton написав: sena_2008atp написав:
Це вам не "дикий захід",де мільярдні статки заробляються поколіннями.
Но всё же стоит отметить, что товарищам Гейтсу и Джобсу за аналогичное время удалось заработать несколько больше. Кстати, классическая "американская мечта" и состоит в том, что из бедняков можно за свою жизнь выбиться в миллионеры. Стейнбек писал: "Социализм никогда не пустит свои корни в Америке по причине того, что бедные видят себя тут не эксплуатируемым пролетариатом, а временно бедствующими миллионерами". Действительно, радоваться нужно, что у нас она реализована.
Насчет Америки надо будет посмотреть чуть позже, два из трех основных кандидатов демократов вполне себе социалистично-популистичны. Конечно не в трэшевом советском варианте. И их поддерживает куча людей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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