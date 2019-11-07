RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
дві платіжки за газ

дві платіжки за газ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:42

дві платіжки за газ

Ур о ди. Я в квартирі не живу бо роблю ремонт. Майстри напалили 1 куб. за місяць. А заплатити доведеться за цей 1 куб газу 100 грн. !! Де 6 грн вартість газу, 84 грн вартість його доставки і 10 грн - комісії за дві платіжки. Зеленський , якщо ти це читаєш то зроби щось !! Бо це не покращення :!:
andrew2pan
 
Повідомлень: 37
З нами з: 22.05.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 27 січ, 2020 11:34
36 2178
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 11:58
blueiceua
Українцям перерахували платіжки за тепло 1, 2
R2 » Пон 20 січ, 2020 15:36
11 843
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 14:20
chernovatn56
Пільговики отримають платіжки за комуналку з повною сумою 1, 2
R2 » Чет 07 лис, 2019 14:18
15 1112
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лис, 2019 23:10
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15223)
28.01.2020 12:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron