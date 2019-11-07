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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:42
дві платіжки за газ
Ур о ди. Я в квартирі не живу бо роблю ремонт. Майстри напалили 1 куб. за місяць. А заплатити доведеться за цей 1 куб газу 100 грн. !! Де 6 грн вартість газу, 84 грн вартість його доставки і 10 грн - комісії за дві платіжки. Зеленський , якщо ти це читаєш то зроби щось !! Бо це не покращення
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