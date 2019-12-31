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Дивися повний текст В Україні змінять правила для забудовників.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:49
В Україні змінять правила для забудовників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінять правила для забудовників.
Додано: Вів 28 січ, 2020 11:50
Уже полгода трубят что что-то там введут для застройщиков, но пока, видимо безуспешно - как строили муравейники так и строят, как кидали людей так и кидают.
Правила для застройщиков нужно не только писать, но и контролировать как они выполняються этими застройщиками.
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