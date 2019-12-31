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В Україні змінять
правила для забудовників

В Україні змінять правила для забудовників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:49

В Україні змінять правила для забудовників

Пропонуємо до обговорення:
Нововведення покликане захистити інвесторів.

Дивися повний текст В Україні змінять правила для забудовників.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:50

Уже полгода трубят что что-то там введут для застройщиков, но пока, видимо безуспешно - как строили муравейники так и строят, как кидали людей так и кидают.
Правила для застройщиков нужно не только писать, но и контролировать как они выполняються этими застройщиками.
blueiceua
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