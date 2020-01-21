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В Україні змінять
правила для забудовників

В Україні змінять правила для забудовників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:49

В Україні змінять правила для забудовників

Пропонуємо до обговорення:
Нововведення покликане захистити інвесторів.

Дивися повний текст В Україні змінять правила для забудовників.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:50

Уже полгода трубят что что-то там введут для застройщиков, но пока, видимо безуспешно - как строили муравейники так и строят, как кидали людей так и кидают.
Правила для застройщиков нужно не только писать, но и контролировать как они выполняються этими застройщиками.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:00

blueiceua,
Власть вместо решения проблем создает их! При любых раскладах страдают инвесторы и они же за все расплачиваются: не чиновники, не активисты, не застройщики! Контроль, если это реальный контроль, а не рычаг по давлению на застройщиков должен работать в первые недели с момента начала строительства, а не через пол года-год! Зачем останавливать стройку по надуманным решениям и отменять официальные разрешения выданные ранее??? Кто компенсирует инвесторам их кровные, активисты или может быть чиновники у власти??? Где их хваленый контроль когда стройка только начинается? Где проверяющие/активисты???
Через пол года вдруг оказывается, что есть нарушения, надо остановить, плюс активисты подтягиваются и началось... Вот только в реальности об инвесторах власть почему то не думает совсем. Почему инвесторы должны компенсировать провтыки власти за свой счет??? Что это за законы, которые работают против людей?
Одно дело, когда стройку остановили потому что обещали школу, а строят ТРЦ, обещали один дом, а строят 3, понять власть/активистов можно, опять же, где они были на этапе фундамента??? Но совсем другое, когда останавливают в разгаре строительства и отменяют ранее выданные разрешения только потому, что класс строительства другой, дом выше на один этаж от заявленного, должна быть реконструкция старого здания, а не строительство нового... Извините, но это проблемы власти, а не инвесторов!
Законы должны работать в обе стороны и все должны отвечать, а не только инвесторы!
Застройщик обанкротит очередную прокладку и выйдет сухим из воды, активисты разойдутся довольные по домам , чиновники получат свои премии, а вот инвесторы остануться без жилья и без денег. Извините, но это кидалово и провтыки со стороны власти, а не застройщика или инвесторов... Пока власть не отвечает за свои решения, даже пускай и правильные, но задним(!) числом, когда страдают инвесторы, будем иметь то, что имеем.
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