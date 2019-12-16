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"Діра" в бюджеті зросла за рік на третину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:07
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держказначейство.
Дивися повний текст \"Діра\" в бюджеті зросла за рік на третину
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R2
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Додано: Вів 28 січ, 2020 12:07
ой-ей-ей.... кто же это сделал?!
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ruslan42212
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Додано: Вів 28 січ, 2020 12:17
Моніка - діряве відро
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techlead08
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