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"Діра" в бюджеті зросла
за рік на третину

"Діра" в бюджеті зросла за рік на третину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:07

"Діра" в бюджеті зросла за рік на третину

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держказначейство.

Дивися повний текст \"Діра\" в бюджеті зросла за рік на третину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:07

ой-ей-ей.... кто же это сделал?!
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:17

Моніка - діряве відро
techlead08
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:18

прекратить Госказначейству финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета (зарплаты, пенсии).

Обычно такое называется выборочным дефолтом.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:24

Re:

такую дыру даже Юзиком не заткнуть.Субсидии давайЗе!
Петровичу ТАМ виднее конечно https://www.treasury.gov.ua/ua/news/pij ... -finansist
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:31

Re:

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення
робот кули тут говорить 40 дней прошло уже)) https://nv.ua/ukr/biz/economics/gonchar ... 60067.html
пенсии,субсидии,прибавки получены в январе.ДелайТе ))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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