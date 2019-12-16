Про це повідомляє Держказначейство.
Дивися повний текст \"Діра\" в бюджеті зросла за рік на третину.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 12:07
"Діра" в бюджеті зросла за рік на третину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Діра\" в бюджеті зросла за рік на третину.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:18
прекратить Госказначейству финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета (зарплаты, пенсии).
Обычно такое называется выборочным дефолтом.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:24
Re:
такую дыру даже Юзиком не заткнуть.Субсидии давайЗе!
Петровичу ТАМ виднее конечно
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:31
Re:
робот кули тут говорить 40 дней прошло уже))
пенсии,субсидии,прибавки получены в январе.ДелайТе ))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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