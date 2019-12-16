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"Діра" в бюджеті зросла
за рік на третину

"Діра" в бюджеті зросла за рік на третину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:07

"Діра" в бюджеті зросла за рік на третину

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держказначейство.

Дивися повний текст \"Діра\" в бюджеті зросла за рік на третину.
R2
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ой-ей-ей.... кто же это сделал?!
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:17

Моніка - діряве відро
techlead08
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:18

прекратить Госказначейству финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета (зарплаты, пенсии).

Обычно такое называется выборочным дефолтом.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:24

Re:

такую дыру даже Юзиком не заткнуть.Субсидии давайЗе!
Петровичу ТАМ виднее конечно https://www.treasury.gov.ua/ua/news/pij ... -finansist
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:31

Re:

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення
робот кули тут говорить 40 дней прошло уже)) https://nv.ua/ukr/biz/economics/gonchar ... 60067.html
пенсии,субсидии,прибавки получены в январе.ДелайТе ))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:51

  Мизантрóп написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення
робот кули тут говорить 40 дней прошло уже)) https://nv.ua/ukr/biz/economics/gonchar ... 60067.html
пенсии,субсидии,прибавки получены в январе.ДелайТе ))

Вообще-то в проекте бюджета закладывался дефицит в 90 млрд. Т.е. по факту исполнения дефицит меньше планировавшегося.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:09

"В числе причин недовыполнения бюджета премьер-министр называл снижение объемов потребления газа" це на газі на нас наживаються?
vstasiuk
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:40

  Moneta написав:прекратить Госказначейству финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета (зарплаты, пенсии).

Обычно такое называется выборочным дефолтом.


Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій припинити Держказначейству фінансування будь-яких програм, крім захищених статей держбюджету (зарплати, пенсії).


то что теперь бюджетники ничего у нас не купят ??? точнее денег не переведут ... ничего себе ... Государственних предприятий тьма что вы понимали ...
это ужас ... насколько долго этот запрет будет действовать ?
Кому же мы будем продавать :cry: бюджет это 20% наших продаж ..это и театры и заводы и .... учебные заведения ...
Это писец ребята ...
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:43

  vstasiuk написав:"В числе причин недовыполнения бюджета премьер-министр называл снижение объемов потребления газа" це на газі на нас наживаються?
А Чего в этом удивительного ? Что НДС и другие налоги кто-то отменял ? :mrgreen:
ssnet
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