Про це повідомляє Держказначейство.
Дивися повний текст \"Діра\" в бюджеті зросла за рік на третину.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 12:07
"Діра" в бюджеті зросла за рік на третину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Діра\" в бюджеті зросла за рік на третину.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:18
прекратить Госказначейству финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета (зарплаты, пенсии).
Обычно такое называется выборочным дефолтом.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:24
Re:
такую дыру даже Юзиком не заткнуть.Субсидии давайЗе!
Петровичу ТАМ виднее конечно
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:31
Re:
робот кули тут говорить 40 дней прошло уже))
пенсии,субсидии,прибавки получены в январе.ДелайТе ))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:51
Вообще-то в проекте бюджета закладывался дефицит в 90 млрд. Т.е. по факту исполнения дефицит меньше планировавшегося.
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:09
"В числе причин недовыполнения бюджета премьер-министр называл снижение объемов потребления газа" це на газі на нас наживаються?
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:40
то что теперь бюджетники ничего у нас не купят ??? точнее денег не переведут ... ничего себе ... Государственних предприятий тьма что вы понимали ...
это ужас ... насколько долго этот запрет будет действовать ?
Кому же мы будем продавать бюджет это 20% наших продаж ..это и театры и заводы и .... учебные заведения ...
Это писец ребята ...
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:43
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