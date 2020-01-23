Однак в Мінекономіки кажуть, що в країні знижується рівень безробіття та неформальної зайнятості.
Дивися повний текст Експерти назвали головні складнощі боротьби з тіньовою зайнятістю.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 12:20
Експерти назвали головні складнощі боротьби з тіньовою...
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Дивися повний текст Експерти назвали головні складнощі боротьби з тіньовою зайнятістю.
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:20
Псевдоэксперты перепутали понятия теневой занятости и скрытой безработицы.
Во всем мире боряься за занятость и тольько в украине боряться с занятостью.
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