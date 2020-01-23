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Експерти назвали головні
складнощі боротьби з тіньовою...

Експерти назвали головні складнощі боротьби з тіньовою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:20

Експерти назвали головні складнощі боротьби з тіньовою...

Пропонуємо до обговорення:
Однак в Мінекономіки кажуть, що в країні знижується рівень безробіття та неформальної зайнятості.

Дивися повний текст Експерти назвали головні складнощі боротьби з тіньовою зайнятістю.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:20

Псевдоэксперты перепутали понятия теневой занятости и скрытой безработицы.
Во всем мире боряься за занятость и тольько в украине боряться с занятостью.
blueiceua
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