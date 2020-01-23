|
|
|
Золото подорожчало до максимуму за 6 років на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:34
Пропонуємо до обговорення:
Ціна золота в понеділок злетіла до максимальної позначки більш ніж за шість років на побоюваннях поширення нового смертельного коронавируса за межі Китаю.
Дивися повний текст Золото подорожчало до максимуму за 6 років на побоюваннях поширення нового вірусу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93132
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:34
Золото подорожало потому что не уверны в долларе, фондовый рынок упал, нефть упала,
а тут все на вирус списывают.
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 852
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|180
|
|
|6
|408
|
|
|1
|369
|
|