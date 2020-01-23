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Золото подорожчало до
максимуму за 6 років на...

Золото подорожчало до максимуму за 6 років на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:34

Золото подорожчало до максимуму за 6 років на...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна золота в понеділок злетіла до максимальної позначки більш ніж за шість років на побоюваннях поширення нового смертельного коронавируса за межі Китаю.

Дивися повний текст Золото подорожчало до максимуму за 6 років на побоюваннях поширення нового вірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:34

Золото подорожало потому что не уверны в долларе, фондовый рынок упал, нефть упала,
а тут все на вирус списывают.
blueiceua
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