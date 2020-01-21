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Постачання газу до Угорщини
в обхід України може...

Постачання газу до Угорщини в обхід України може...
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:22

Постачання газу до Угорщини в обхід України може...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив у понеділок державний секретар з енергетичних питань міністерства інновацій та технологій Угорщини Петер Кадерьяк.

Дивися повний текст Постачання газу до Угорщини в обхід України може розпочатися за два роки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:22

Вот тогда и заживем. Два северных и один южный. Европейский газ еще подешевеет. Гнать из Европы в Украину 100% дешевле, чем из России в Европу через Украину, а потом обратно из Европы в Украину. А если Россия вентиль перекроет, потому что есть и северные и южные и Украина уже и нафиг не нужна, то тогда только дешевый газ из Европы. Другого не дано.
Наверно. Готовьтесь.
p_a_l
 
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