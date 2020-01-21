Про це заявив у понеділок державний секретар з енергетичних питань міністерства інновацій та технологій Угорщини Петер Кадерьяк.
Дивися повний текст Постачання газу до Угорщини в обхід України може розпочатися за два роки.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:22
Постачання газу до Угорщини в обхід України може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Постачання газу до Угорщини в обхід України може розпочатися за два роки.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:22
Вот тогда и заживем. Два северных и один южный. Европейский газ еще подешевеет. Гнать из Европы в Украину 100% дешевле, чем из России в Европу через Украину, а потом обратно из Европы в Украину. А если Россия вентиль перекроет, потому что есть и северные и южные и Украина уже и нафиг не нужна, то тогда только дешевый газ из Европы. Другого не дано.
Наверно. Готовьтесь.
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