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В "Слузі народу" розмірковують
над легалізацією доплати...

В "Слузі народу" розмірковують над легалізацією доплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:43

В "Слузі народу" розмірковують над легалізацією доплати...

Пропонуємо до обговорення:
Глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (нардеп від партії "Слуга народу") заявив, що в системі охорони здоров'я можуть дозволити доплачувати за медичні послуги.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:43

А можно доплачивать учителям, полицейским и другим коррумпированным личностям?
Давайте узаконим взятки тогда и коррупцию победим. Все согласно закону.
Клоуны.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:20

отличная идея, я думаю именно за это избиратели ишака и голосовали. Пусть хлебают это все сполна, раз Мупрун им не такая была
redmax11
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