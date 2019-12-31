Додано: Сер 29 січ, 2020 13:26

Раньше вроде и больнички были - но везде за деньги.

Молодая команда больнички сократила - кричали теперь Лечить будут.

А оно онано как?

Враг есть Враг. Забудьте, что придёт пакращання без оружия в руках.



Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.