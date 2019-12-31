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В "Слузі народу" розмірковують
над легалізацією доплати...

В "Слузі народу" розмірковують над легалізацією доплати...
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:43

В "Слузі народу" розмірковують над легалізацією доплати...

Пропонуємо до обговорення:
Глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (нардеп від партії "Слуга народу") заявив, що в системі охорони здоров'я можуть дозволити доплачувати за медичні послуги.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:43

А можно доплачивать учителям, полицейским и другим коррумпированным личностям?
Давайте узаконим взятки тогда и коррупцию победим. Все согласно закону.
Клоуны.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:20

отличная идея, я думаю именно за это избиратели ишака и голосовали. Пусть хлебают это все сполна, раз Мупрун им не такая была
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:14

Доплаты необходимы, и их конечно, нужно легализовывать. Нет ничего хуже и отвратительнее уравниловки. Например, частный врач с учёной степенью, сам создав себе рабочее место принимает пациентов в кабинете с кондиционером, который арендует получает от нсзу те же деньги, что и врач в коммунальной поликлинике, с десятком заразных людей, бродящих по коридорам. Почему? Почему в энергетике есть инвестпрограммы и изменения к тарифам, а в здравоохранении нет? Но есть и другой вопрос, а на что вообще идут наши 50% налогов от нетто заработной платы?
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:26

Re: В

Раньше вроде и больнички были - но везде за деньги.
Молодая команда больнички сократила - кричали теперь Лечить будут.
А оно онано как?
Враг есть Враг. Забудьте, что придёт пакращання без оружия в руках.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:28

Re: В

Хочу заверить, что это ещё цветочки:
Ягодки только начинаются:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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