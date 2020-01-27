Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
Дивися повний текст Держборг України за рік зріс на $6 мільярдів.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 14:04
Держборг України за рік зріс на $6 мільярдів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держборг України за рік зріс на $6 мільярдів.
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:37
При чём все основные производители - на минималке и с задолженностю по З/П в пол года, как минимум.
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