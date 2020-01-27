Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
Дивися повний текст Держборг України за рік зріс на $6 мільярдів.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 14:04
Держборг України за рік зріс на $6 мільярдів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держборг України за рік зріс на $6 мільярдів.
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:11
Re: Держборг України за рік зріс на $6 мільярдів
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:15
"долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году."
Звучит отлично, осталось уточнить это в долларах или тоже в гривне?
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