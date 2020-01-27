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Держборг України за рік
зріс на $6 мільярдів

Держборг України за рік зріс на $6 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:04

Держборг України за рік зріс на $6 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Дивися повний текст Держборг України за рік зріс на $6 мільярдів.
R2
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Население вроде уменьшилось, но жрать (((кто-то))) стал больше...
lestat
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:26

Зелень идёт по стопам януковича
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:11

Re: Держборг України за рік зріс на $6 мільярдів

  Vint написав:Зелень идёт по стопам януковича


Типа Порошенко шел какой то другой дорогой :) Место проклятое ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:15

"долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году."
Звучит отлично, осталось уточнить это в долларах или тоже в гривне?
ipankumi
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