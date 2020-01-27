Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
Дивися повний текст Держборг України за рік зріс на $6 мільярдів.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 14:04
Держборг України за рік зріс на $6 мільярдів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держборг України за рік зріс на $6 мільярдів.
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:11
Re: Держборг України за рік зріс на $6 мільярдів
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:15
"долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году."
Звучит отлично, осталось уточнить это в долларах или тоже в гривне?
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:42
Получается, госдолг одновременно и вырос и сократился за год:
<...за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долл...>
<...в гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд грн...>
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:13
А что в этом сложного то?? госдолг уменьшился в гривнах, но гривна укрепилась по отношению к доллару, поэтому в пересчете на доллары госдолг увеличился.
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:13
Re: одно другому
Но Чиновники получили огромные зарплаты под Новый год.
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