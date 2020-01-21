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У Раді хочуть ввести
податок на онлайн-сервіси

У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:03

У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси

Пропонуємо до обговорення:
До Верховної Ради подали законопроєкт, яким хочуть ввести податок на додану вартість для онлайн-сервісів та соцмереж.

Дивися повний текст У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:03

Забавный законопроект. Гуглы со стимами становятся в очередь чтобы зарегится на оплату НДС в Украине. Удачи, конечно, в этой нелёгком деле.
Dear_Sir
 
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Эх, теперь локти будут кусать, что запретили Яндекс, Одноклассники и Вконтакте. Показательный пример того как недальновидные (мягко говоря!) решения бумерангом бьют по доходной части бюджета.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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