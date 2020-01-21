До Верховної Ради подали законопроєкт, яким хочуть ввести податок на додану вартість для онлайн-сервісів та соцмереж.
Дивися повний текст У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:03
У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси.
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:03
Забавный законопроект. Гуглы со стимами становятся в очередь чтобы зарегится на оплату НДС в Украине. Удачи, конечно, в этой нелёгком деле.
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:23
Эх, теперь локти будут кусать, что запретили Яндекс, Одноклассники и Вконтакте. Показательный пример того как недальновидные (мягко говоря!) решения бумерангом бьют по доходной части бюджета.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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