У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси

Додано: Вів 28 січ, 2020 19:23

Эх, теперь локти будут кусать, что запретили Яндекс, Одноклассники и Вконтакте. Показательный пример того как недальновидные (мягко говоря!) решения бумерангом бьют по доходной части бюджета.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.