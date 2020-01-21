До Верховної Ради подали законопроєкт, яким хочуть ввести податок на додану вартість для онлайн-сервісів та соцмереж.
Дивися повний текст У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:03
У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси.
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:03
Забавный законопроект. Гуглы со стимами становятся в очередь чтобы зарегится на оплату НДС в Украине. Удачи, конечно, в этой нелёгком деле.
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:23
Эх, теперь локти будут кусать, что запретили Яндекс, Одноклассники и Вконтакте. Показательный пример того как недальновидные (мягко говоря!) решения бумерангом бьют по доходной части бюджета.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:37
Отнять и поделить меж собой такой принцип нашей власти, вместо того чтобы думать как поднять экономику страны, которую за 29 лет уничтожили практически полностью, ведь больше нет базовых отраслей экономики которые смогли бы наплнять бюджет страны.
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:46
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