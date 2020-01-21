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У Раді хочуть ввести
податок на онлайн-сервіси

У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:03

У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси

Пропонуємо до обговорення:
До Верховної Ради подали законопроєкт, яким хочуть ввести податок на додану вартість для онлайн-сервісів та соцмереж.

Дивися повний текст У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:03

Забавный законопроект. Гуглы со стимами становятся в очередь чтобы зарегится на оплату НДС в Украине. Удачи, конечно, в этой нелёгком деле.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:23

Эх, теперь локти будут кусать, что запретили Яндекс, Одноклассники и Вконтакте. Показательный пример того как недальновидные (мягко говоря!) решения бумерангом бьют по доходной части бюджета.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:37

Отнять и поделить меж собой такой принцип нашей власти, вместо того чтобы думать как поднять экономику страны, которую за 29 лет уничтожили практически полностью, ведь больше нет базовых отраслей экономики которые смогли бы наплнять бюджет страны.
jyldyrym1
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:46

безпека держави важливіша за порно вкантіках
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:54

дебіли. крапка :)
ocheret07
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:45

За такое нужно лишать депутатства и сажать. Не нажрутся никак.
p_a_l
 
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Правильно,идут доходы в бюджет Украины и гасятся все долги,частое явление.
zavatskyionline
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Что скажет Дубилет Дима?
pin1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:49

1.налоги должны платить все.
2.вор должен сидеть в тюрьме(с)
PV
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