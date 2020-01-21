с одной стороны налоги это зло.
но с другой стороны почему если все платят налоги - то наверное есть смысл что бы их платили допустим пользователи инсты.
10 минут в инсте - 100 грн. налога
но можно закупать и оптом 30 дней - 1000 грн.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 08:52
с одной стороны налоги это зло.
но с другой стороны почему если все платят налоги - то наверное есть смысл что бы их платили допустим пользователи инсты.
10 минут в инсте - 100 грн. налога
но можно закупать и оптом 30 дней - 1000 грн.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:08
Пропоную зробити коментування на сайтах платним і обкласти цей бізнес податками. І одразу вирішаться всі проблеми - з державним боргом, підвищенням зарплат держслужбовцям і депутатам. А нєхрен тут працювати, тут ділити та розподіляти треба. А працювати їдьте до Китаїв, Европ та інших Штатів з Канадами.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:20
ахаха)) хай смотрят телик и обсуждают на лавочке цены на гречку
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:34
Re: У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси
Справедливости ради надо сказать что наши слуги не первые, в Европе давно пытаются сбить денежку с техногигантов
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:17
Re: У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси
Телек теж закодований, і лавочки за гроші робили, треба окомісити. Ось так
Ще б непогано зробити податок з виборців, які обрали владу. Проголосував за преза-перебожця +2%, за партію/депутата +1%, за обох ще +0.5. Не голосував без поважних причин +5%
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Додано: Сер 29 січ, 2020 16:14
Для початку необхідно обкласти податком ботоферми а також усих тих, в кого iq 25 \ дякую головного мозку.
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:53
Конрад Карлович
Теперь рекламу нужно будет пополнять не 1-к-1, как сейчас, а на 20% больше закидывать, и эти 20% пойдут на разворовывание чиновникам. Итого налог по факту, будут платить украинцы, а не корпорации
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