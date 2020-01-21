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У Раді хочуть ввести
податок на онлайн-сервіси

У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:52

с одной стороны налоги это зло.
но с другой стороны почему если все платят налоги - то наверное есть смысл что бы их платили допустим пользователи инсты.
10 минут в инсте - 100 грн. налога
но можно закупать и оптом 30 дней - 1000 грн.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:08

Пропоную зробити коментування на сайтах платним і обкласти цей бізнес податками. І одразу вирішаться всі проблеми - з державним боргом, підвищенням зарплат держслужбовцям і депутатам. А нєхрен тут працювати, тут ділити та розподіляти треба. А працювати їдьте до Китаїв, Европ та інших Штатів з Канадами.
ovg
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:20

  uaprofi написав:с одной стороны налоги это зло.
но с другой стороны почему если все платят налоги - то наверное есть смысл что бы их платили допустим пользователи инсты.
10 минут в инсте - 100 грн. налога
но можно закупать и оптом 30 дней - 1000 грн.

ахаха)) хай смотрят телик и обсуждают на лавочке цены на гречку
mt7216558
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:25

Уже пора гнать наших Слуг ссаными тряпками. Дальше уже некуда.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:34

Re: У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси

Справедливости ради надо сказать что наши слуги не первые, в Европе давно пытаются сбить денежку с техногигантов https://tech.liga.net/all/novosti/esche ... e-i-amazon
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:17

Re: У Раді хочуть ввести податок на онлайн-сервіси

  mt7216558 написав:хай смотрят телик и обсуждают на лавочке цены на гречку

Телек теж закодований, і лавочки за гроші робили, треба окомісити. Ось так
https://www.youtube.com/watch?v=VFNziJuK9XQ

Ще б непогано зробити податок з виборців, які обрали владу. Проголосував за преза-перебожця +2%, за партію/депутата +1%, за обох ще +0.5. Не голосував без поважних причин +5%
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:18

Счета увеличатся для пользователей на 20% и всего делов!
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:14

Для початку необхідно обкласти податком ботоферми а також усих тих, в кого iq 25 \ дякую головного мозку.
tester_sf_six
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:53

Конрад Карлович
Теперь рекламу нужно будет пополнять не 1-к-1, как сейчас, а на 20% больше закидывать, и эти 20% пойдут на разворовывание чиновникам. Итого налог по факту, будут платить украинцы, а не корпорации
salov901
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:56

Amazon и Google уже ждут платежек чтоб оплатить в бюджет Украины налоги за свои сервисы
spread
 
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