RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дубілет проти проведення
перепису населення

Дубілет проти проведення перепису населення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:41

Дубілет проти проведення перепису населення

Пропонуємо до обговорення:
За словами чиновника, витрати на його проведення складуть від 3 до 4 млрд грн.

Дивися повний текст Дубілет проти проведення перепису населення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93135
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:41

Реально украинцев намного меньше озвученной цифры в 37,3 миллиона человек.
Shall
 
Повідомлень: 139
З нами з: 21.06.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:45

  Shall написав:Реально украинцев намного меньше озвученной цифры в 37,3 миллиона человек.

да,есть и молдаване с русскими))
Я тоже против,та вроде как "разом нас багато" :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3612
З нами з: 03.12.14
Подякував: 451 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: svyatoslav_voronov і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стала відома кількість населення в Україні
R2 » Чет 23 січ, 2020 23:21
5 390
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 січ, 2020 14:43
lestat
Дубілет назвав головні причини скорочення населення в... 1, 2, 3
R2 » Чет 23 січ, 2020 20:56
20 1151
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 січ, 2020 14:42
jeugen
В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25%...
R2 » Чет 23 січ, 2020 14:57
7 526
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 13:49
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1055)
28.01.2020 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.