За словами чиновника, витрати на його проведення складуть від 3 до 4 млрд грн.
Дивися повний текст Дубілет проти проведення перепису населення.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:41
Дубілет проти проведення перепису населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет проти проведення перепису населення.
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:41
Реально украинцев намного меньше озвученной цифры в 37,3 миллиона человек.
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:45
да,есть и молдаване с русскими))
Я тоже против,та вроде как "разом нас багато"
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Зараз переглядають цей форум: svyatoslav_voronov і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|