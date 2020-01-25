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ЦВК назвала суми компенсації
партіям за участь у виборах

ЦВК назвала суми компенсації партіям за участь у виборах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:46

ЦВК назвала суми компенсації партіям за участь у виборах

Пропонуємо до обговорення:
Парламентські партії отримали з бюджету повне відшкодування своїх витрат на виборчу кампанію.

Дивися повний текст ЦВК назвала суми компенсації партіям за участь у виборах.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:47

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