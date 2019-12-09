Київське територіальне відділення Антимонопольного комітету провело дослідження діяльності 10 найбільших українських туроператорів.
Дивися повний текст АМКУ звинувачує 10 найбільших туроператорів у маніпуляціях з цінами.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:22
АМКУ звинувачує 10 найбільших туроператорів у...
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Дивися повний текст АМКУ звинувачує 10 найбільших туроператорів у маніпуляціях з цінами.
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:22
Очередное сотрясение воздушных масс от амку.Одни громкие заявления,результатов 0.0
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:26
sena_2008atp
а вдруг вздрючат?
Было б неплохо, а то бесит вкрай этот "курс туроператора".
РОШЕН
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