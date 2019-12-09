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АМКУ звинувачує 10
найбільших туроператорів у...

АМКУ звинувачує 10 найбільших туроператорів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:22

АМКУ звинувачує 10 найбільших туроператорів у...

Пропонуємо до обговорення:
Київське територіальне відділення Антимонопольного комітету провело дослідження діяльності 10 найбільших українських туроператорів.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:22

Очередное сотрясение воздушных масс от амку.Одни громкие заявления,результатов 0.0
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:26

sena_2008atp
а вдруг вздрючат?
Было б неплохо, а то бесит вкрай этот "курс туроператора".
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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