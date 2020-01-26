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ТОП-10 очікувань
бізнесу від 2020 року

ТОП-10 очікувань бізнесу від 2020 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:25

ТОП-10 очікувань бізнесу від 2020 року

Пропонуємо до обговорення:
Європейська Бізнес Асоціація виділила 10 пріоритетів, які допоможуть бізнесу та країні розвиватись.

Дивися повний текст ТОП-10 очікувань бізнесу від 2020 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:25

Офшоры считаются теневой экономикой?
p_a_l
 
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конечно считаются! Проблемы, конечно, везде и давят со всех сторон. Слишком уж сильно завязли гос.деятели в мелких-обслуживающих фирмах. Приходит "пожарка" и составляет не хилый список изменений, что лучше здание закрыть и остановить производство, но если будешь обслуживаться в определенной фирме, список существенно станет меньше. И это не только пожарка, а так все и везде. Работа бизнеса заключается в том, как бы отбиться от гос.структуры, а госстуктура живет по нормам, которые нужны для отчетности ....
asdrud2016
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