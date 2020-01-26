Європейська Бізнес Асоціація виділила 10 пріоритетів, які допоможуть бізнесу та країні розвиватись.
Дивися повний текст ТОП-10 очікувань бізнесу від 2020 року.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:25
ТОП-10 очікувань бізнесу від 2020 року
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Дивися повний текст ТОП-10 очікувань бізнесу від 2020 року.
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:18
конечно считаются! Проблемы, конечно, везде и давят со всех сторон. Слишком уж сильно завязли гос.деятели в мелких-обслуживающих фирмах. Приходит "пожарка" и составляет не хилый список изменений, что лучше здание закрыть и остановить производство, но если будешь обслуживаться в определенной фирме, список существенно станет меньше. И это не только пожарка, а так все и везде. Работа бизнеса заключается в том, как бы отбиться от гос.структуры, а госстуктура живет по нормам, которые нужны для отчетности ....
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