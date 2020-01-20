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Користувачі вимагають зробити
Windows 7 безкоштовною

Користувачі вимагають зробити Windows 7 безкоштовною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:11

Користувачі вимагають зробити Windows 7 безкоштовною

Пропонуємо до обговорення:
14 січня офіційна підтримка Windows 7 завершилася, поклавши край оновленням. Але користувачі не хочуть позбуватися цієї операційки.

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R2
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