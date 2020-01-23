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Microsoft допоможе Google поліпшити управління вкладками...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 січ, 2020 08:15
Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно корпорація Microsoft представила новий браузер Edge на базі движка Chromium. І як виявилося, не тільки Microsoft отримує вигоду зі співробітництва з Google в цьому напрямку. Компанія також пропонує і власні рішення, які незабаром можуть з'явитися в Chrome.
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