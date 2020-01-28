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У Києві з 1 квітня 2020 року планують змінити систему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 січ, 2020 09:09
Пропонуємо до обговорення:
У Києві планують із 1 квітня цього року скасувати роздільні місячні проїзні квитки на різні види громадського транспорту.
Дивися повний текст У Києві з 1 квітня 2020 року планують змінити систему проїзних
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