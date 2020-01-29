У Києві планують із 1 квітня цього року скасувати роздільні місячні проїзні квитки на різні види громадського транспорту.
Дивися повний текст У Києві з 1 квітня 2020 року планують змінити систему проїзних.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:09
У Києві з 1 квітня 2020 року планують змінити систему...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві з 1 квітня 2020 року планують змінити систему проїзних.
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:31
Давно пора, вот бы еще маршрутки как-то подсадить на синие карты.
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