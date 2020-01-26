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Український стартап може визначити, в якому місці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 січ, 2020 09:16
Пропонуємо до обговорення:
Стартап GeoDesign.Info, який увійшов до трійки лідерів конкурсу Українського фонду стартапів, може порадити підприємцям, в якому місці краще відкрити свій заклад.
Дивися повний текст Український стартап може визначити, в якому місці вигідніше відкрити бізнес
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:17
Даже интересно что союой представляют другие стартапы :)
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