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Український стартап може
визначити, в якому місці...

Український стартап може визначити, в якому місці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:16

Український стартап може визначити, в якому місці...

Пропонуємо до обговорення:
Стартап GeoDesign.Info, який увійшов до трійки лідерів конкурсу Українського фонду стартапів, може порадити підприємцям, в якому місці краще відкрити свій заклад.

Дивися повний текст Український стартап може визначити, в якому місці вигідніше відкрити бізнес.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:17

Даже интересно что союой представляют другие стартапы :)
Igorten
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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