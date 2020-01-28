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Транспорт може паралізувати Київ уже цього року - радник...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:23
Пропонуємо до обговорення:
Радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що, в гіршому випадку, транспорт може паралізувати Київ цьогоріч, за оптимістичним прогнозом - через два роки.
Дивися повний текст Транспорт може паралізувати Київ уже цього року - радник Кличка
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