Радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що, в гіршому випадку, транспорт може паралізувати Київ цьогоріч, за оптимістичним прогнозом - через два роки.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:23
Транспорт може паралізувати Київ уже цього року - радник...
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Дивися повний текст Транспорт може паралізувати Київ уже цього року - радник Кличка.
Додано: Сер 29 січ, 2020 09:23
Разговоры идут не первый год, а вместо перехватывающих стоянок на Харьковском массиве на местах, пригодных для создания этих стоянок ударными темпами стоят торговые центры. Так долго можно призывать граждан к сознательности, а самим делать все наоборот. Где городская программа, стимулирующая автомобилистов пользоваться общественным транспортом? Конечно полосы для общественного транспорта значительно улучшили стабильность движения, но на этом нельзя останавливаться.
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:20
satmanuaa А програма працює ударними темпами. Наприклад на Подолі більшість місць, де люди паркувалися - закрили стовпчиками. Сподіваюся, що ці стопчики хтось позрізає та забере собі на дачу.
До речі, як видно промови Бахматова - вкладати кошти в розвиток громадського транспорту ніхто не планує (краще ж Хрещатик вкотре привести в гламурний вигляд), в нові розв*язки теж. Планують лише штрафувати та закривати паркувальні місця.
Дивлюся, що скоро з Києва теж люди масово поїдуть на заробітки за кордон.
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