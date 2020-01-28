RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Транспорт може паралізувати
Київ уже цього року - радник...

Транспорт може паралізувати Київ уже цього року - радник...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:23

Транспорт може паралізувати Київ уже цього року - радник...

Пропонуємо до обговорення:
Радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що, в гіршому випадку, транспорт може паралізувати Київ цьогоріч, за оптимістичним прогнозом - через два роки.

Дивися повний текст Транспорт може паралізувати Київ уже цього року - радник Кличка.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93156
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:23

Разговоры идут не первый год, а вместо перехватывающих стоянок на Харьковском массиве на местах, пригодных для создания этих стоянок ударными темпами стоят торговые центры. Так долго можно призывать граждан к сознательности, а самим делать все наоборот. Где городская программа, стимулирующая автомобилистов пользоваться общественным транспортом? Конечно полосы для общественного транспорта значительно улучшили стабильность движения, но на этом нельзя останавливаться.
satmanuaa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:20

satmanuaa А програма працює ударними темпами. Наприклад на Подолі більшість місць, де люди паркувалися - закрили стовпчиками. Сподіваюся, що ці стопчики хтось позрізає та забере собі на дачу.
До речі, як видно промови Бахматова - вкладати кошти в розвиток громадського транспорту ніхто не планує (краще ж Хрещатик вкотре привести в гламурний вигляд), в нові розв*язки теж. Планують лише штрафувати та закривати паркувальні місця.
Дивлюся, що скоро з Києва теж люди масово поїдуть на заробітки за кордон.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 855
З нами з: 08.08.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Український стартап може визначити, в якому місці...
R2 » Сер 29 січ, 2020 09:16
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 09:17
Igorten
У Києві з 1 квітня 2020 року планують змінити систему...
R2 » Сер 29 січ, 2020 09:09
0 33
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 09:09
R2
ТОП-10 очікувань бізнесу від 2020 року
R2 » Вів 28 січ, 2020 21:25
2 124
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 22:18
asdrud2016

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.