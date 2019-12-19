Рішення суду стосується таких осіб.
Дивися повний текст Відміна підвищення пенсійного віку: кого це стосуватиметься.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:39
Відміна підвищення пенсійного віку: кого це стосуватиметься
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відміна підвищення пенсійного віку: кого це стосуватиметься.
Додано: Сер 29 січ, 2020 09:39
А как насчёт пенсий военнослужащих, которые тоже ожидали, что право на пенсию они получать при стаже 20 лет, а им сделали 25, и планируют сделать 30 лет. Что на это скажет Конституционный Суд...
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