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Відміна підвищення пенсійного
віку: кого це стосуватиметься

Відміна підвищення пенсійного віку: кого це стосуватиметься
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:39

Відміна підвищення пенсійного віку: кого це стосуватиметься

Пропонуємо до обговорення:
Рішення суду стосується таких осіб.

Дивися повний текст Відміна підвищення пенсійного віку: кого це стосуватиметься.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:39

А как насчёт пенсий военнослужащих, которые тоже ожидали, что право на пенсию они получать при стаже 20 лет, а им сделали 25, и планируют сделать 30 лет. Что на это скажет Конституционный Суд...
kostanicache370
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