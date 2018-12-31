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Взаимовыгодное пополнение
Kyiv Smart Card

Взаимовыгодное пополнение Kyiv Smart Card
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:09

  omb написав:mustbe Потому что, в условиях написано, что в месяц можно максимально получить 50 грн на 1 номер. Так же надо учесть, что это должен быть предоплаченный номер. Один номер был на индивидуальном пакете и для него эта услуга не работала.


Не 50 грн. на 1 номер, а:
"але не більше 50,00 гривень з усіма податками і зборами в місяць, та в
будь-якому випадку не більше граничної суми в місяць для одного учасника, що становить 25% від розміру
мінімальної заробітної плати, визначеного законодавством на 01 січня 2019 року".

Мін зп 4700 грн. (25% - 1175 грн.), поповнювати ще й поповнювати до цього ліміту
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:16

Клиенту приходит 5% чистыми
an0nym
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:49

  an0nym написав:Клиенту приходит 5% чистыми
суперски, спасибо
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:11

Rimlyanin1 вам особисто вдалося отримати більше 50 грн на один номер?
Оформи КОКО КАРД от Forward Bank по ссылке http://lx4.me/c/xjc43pUC и получи 100 грн. за оформление кредитной и 50 грн. за оформление дебетной карты
ramzes4
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1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:11

  Rimlyanin1 написав:
  omb написав:mustbe Потому что, в условиях написано, что в месяц можно максимально получить 50 грн на 1 номер. Так же надо учесть, что это должен быть предоплаченный номер. Один номер был на индивидуальном пакете и для него эта услуга не работала.


Не 50 грн. на 1 номер, а:
"але не більше 50,00 гривень з усіма податками і зборами в місяць, та в
будь-якому випадку не більше граничної суми в місяць для одного учасника, що становить 25% від розміру
мінімальної заробітної плати, визначеного законодавством на 01 січня 2019 року".

Мін зп 4700 грн. (25% - 1175 грн.), поповнювати ще й поповнювати до цього ліміту
Попробывал повторно - получил смс, что я кешбек получил максимальный в этом месяце
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 146
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:17

  ramzes4 написав:Rimlyanin1 вам особисто вдалося отримати більше 50 грн на один номер?

не було такої нагоди
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:46

понятно выходит два раза по 50 грн с одного номера КС не получить даже если пополнять две разные транспортные карты.
А если с другого номера пополнить ту транспортную карту за которую уже получил 50 грн?
будет ещё один ваучер на 50 грн.?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:55

Re: Взаимовыгодное пополнение Kyiv Smart Card

Балачка цікава тут у нас, але пропозицій щось не бачу, хоча mustbe цю гілку започаткував саме після мого посту. Тому нагадую, що маю пріпейд КС, навіть кілька. Велкам ту приват на взаємовигідних умовах.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:49

  uaprofi написав:А если с другого номера пополнить ту транспортную карту за которую уже получил 50 грн?
будет ещё один ваучер на 50 грн.?
да, проверено успешно
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
omb
 
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