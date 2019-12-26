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Кабмін вніс зміни до формування
ціни газу для населення

Кабмін вніс зміни до формування ціни газу для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:06

Кабмін вніс зміни до формування ціни газу для населення

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України вніс зміни до положення про покладання спеціальних зобов'язань на ринку природного газу, обмеживши ціну його продажу НАК "Нафтогаз України" населенню і тепловикам середньоарифметичним значенням ціни газу на нідерландському хабі TTF.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:06

Неплохо бы опубликовать расчет цены газа для января 2020,а то непонятно,может это очередной Роттердамгаз+ для нас приготовили!
borzol
 
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