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В Україні зацікавлені інвестори
з усього світу, - Гончарук

В Україні зацікавлені інвестори з усього світу, - Гончарук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:48

В Україні зацікавлені інвестори з усього світу, - Гончарук

Пропонуємо до обговорення:
Україна сьогодні має всі можливості для прориву, зокрема економічного, про це свідчить зацікавлення інвесторів.

Дивися повний текст В Україні зацікавлені інвестори з усього світу, - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:48

Брешет как дышит. Интерес выражается только в одном - прямых иностранных инвестициях, желательно в производство, в крайнем случае в торговлю или недвижимость, а остальное - бздение в воду.
gorobezus
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:53

Re: В Україні зацікавлені інвестори з усього світу, - Гончар

Деньги в студию!
28 лет одна и та же песня.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:11

Податки більше ніж в середньому у світі, зареєструватися проблеми, рекет є, ДПС теж рекет, поліція і пожарна теж рекет. Ціни на нормальну робочу силу вже теж дорожче ніж в польщі, товари теж дорожчі ніж польщі.
І після всього цього хтось хоче тут щось робити?
pogorelets
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:47

только не в той Украине где правят ИДИОТЫ!!!
1pfv
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