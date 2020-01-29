Україна сьогодні має всі можливості для прориву, зокрема економічного, про це свідчить зацікавлення інвесторів.
Дивися повний текст В Україні зацікавлені інвестори з усього світу, - Гончарук.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:48
В Україні зацікавлені інвестори з усього світу, - Гончарук
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зацікавлені інвестори з усього світу, - Гончарук.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:48
Брешет как дышит. Интерес выражается только в одном - прямых иностранных инвестициях, желательно в производство, в крайнем случае в торговлю или недвижимость, а остальное - бздение в воду.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:53
Re: В Україні зацікавлені інвестори з усього світу, - Гончар
Деньги в студию!
28 лет одна и та же песня.
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:11
Податки більше ніж в середньому у світі, зареєструватися проблеми, рекет є, ДПС теж рекет, поліція і пожарна теж рекет. Ціни на нормальну робочу силу вже теж дорожче ніж в польщі, товари теж дорожчі ніж польщі.
І після всього цього хтось хоче тут щось робити?
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:46
А как же...Канечна именно со всего Мира!
Отмымели вы ахметок и фирт всяких вкупе с ФСБешными финасовыми мойками на выписке ОВГЗов...типа ынвесторы выкупали ваши бумажки с 10% гривневой доходности...хотя при этом ваш курс гуляющий с 23.5 на 25.85 - это уже 10%...Вот и молодцы...
Свой лохторат поощипали на долларе....На том вся ваша бурная деятельность пока и заканчивается.
Толкайте речуши дальше и после курса в 27 начинайте новую волну с выпиской бумажек..ну и вслед за ней ждите лохов вам доллар дешево продающих, если таковые еще в Мире остались.
Пока Страна Дураков верит в рыночный курс ггивен - это и есть главный ваш бизнес, а остальное - пурга прикрытия!
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh, zloy_ukr і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|