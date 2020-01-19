Власники люксових автівок в Україні сплачуватимуть транспортний податок.
Дивися повний текст Податок на розкіш: власники люксових автівок платитимуть по 25 тис. грн.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:51
Податок на розкіш: власники люксових автівок платитимуть...
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Дивися повний текст Податок на розкіш: власники люксових автівок платитимуть по 25 тис. грн.
Додано: Сер 29 січ, 2020 19:02
А как насчёт авто чиновников? Или они не будут нифига платить? Как всегда...
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