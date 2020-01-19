Податок на розкіш: власники люксових автівок платитимуть...

Додано: Чет 30 січ, 2020 09:04

, платили конечно. Но "перемоги мало", надо что-то высосать из пальца )))А теперь, кто с цифрами дружит внимательно "следите за руками". Ранее уровень роскоши на авто был - 1 396 125 грн, или около 53 тыс $ (Сейчас же - 1 771 125, т.е. по (даже) сегодняшнему курсу это ~72 тыс $. Т.е. разница в роскоши c прошлым годом нынче ~20 тыс $Т.е. то, что в ещё прошлом году считалось роскошью, теперь - вуаля ))). Растём не по годам (доходам)...Думаете это всё? Это ещё не весь фокус))Берём модель одного авто (явно НЕ отечественного, ага). Оно как стоит, например, ~$55k в прошлом году, так и (внезапно) в этом стоит ~$55k. Не верите - сходите сами в салоны, посмотрите. Итого, если раньше по курсу это было ~1.5м грн и надо было платить налог, то теперь по курсу это ~1.3м грн и налог платить (по старому закону) уже не надо.И вот тут, казалось бы, а надо ли что-то менять, если УЖЕ налоговая нарузка на ТУ ЖЕ роскошь уменьшилась? Но нет, если раньше ты ездил на тачке за $55к, то разве в этом году ты купишь себе аналогичную? Ну уж нет, - хочу за $70к, и чтобы налоги не платить )))."Получите и распишитесь" )))А теперь давайте поговорим кому и сколько налогов мы повысим )))