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У "Нафтогазі" назвали
нову знижену ціну на газ

У "Нафтогазі" назвали нову знижену ціну на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:52

У "Нафтогазі" назвали нову знижену ціну на газ

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2020 року оптова ціна на природний газ становитиме 4,65 грн за куб. м, що на 25% менше, ніж у січні 2019 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:52

Интересно,когда будут дифференцированы цены на газ в зависимости от его теплотворной способности-во Львовской области газ на 171 ккал/м3 хуже,чем в Харьковской области и на 51 ккал/м3 хуже ,чем средневзвешеная калорийность (за декабрь 2019) по данным Укртрансгаза!Пора переходить к оплате в энергетических единицах вместо газовых кубов!
borzol
 
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