У січні 2020 року оптова ціна на природний газ становитиме 4,65 грн за куб. м, що на 25% менше, ніж у січні 2019 року.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" назвали нову знижену ціну на газ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:52
У "Нафтогазі" назвали нову знижену ціну на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" назвали нову знижену ціну на газ.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:52
Интересно,когда будут дифференцированы цены на газ в зависимости от его теплотворной способности-во Львовской области газ на 171 ккал/м3 хуже,чем в Харьковской области и на 51 ккал/м3 хуже ,чем средневзвешеная калорийность (за декабрь 2019) по данным Укртрансгаза!Пора переходить к оплате в энергетических единицах вместо газовых кубов!
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:26
Покажите цифру для потребителя с ндс и всеми накрутками.Голая цифра-от лукавого.
|