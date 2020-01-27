Україна може отримати другий транш четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС (MFA4) розміром 500 млн євро ще до кінця березня.
Дивися повний текст Україна отримає від Євросоюзу 500 млн євро кредиту.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 11:19
Україна отримає від Євросоюзу 500 млн євро кредиту
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Дивися повний текст Україна отримає від Євросоюзу 500 млн євро кредиту.
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:19
Украина не умеет с пользой для страны распоряжаться деньгами. ни долларами, ни еврами
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