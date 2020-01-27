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Україна отримає від Євросоюзу
500 млн євро кредиту

Україна отримає від Євросоюзу 500 млн євро кредиту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:19

Україна отримає від Євросоюзу 500 млн євро кредиту

Пропонуємо до обговорення:
Україна може отримати другий транш четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС (MFA4) розміром 500 млн євро ще до кінця березня.

Дивися повний текст Україна отримає від Євросоюзу 500 млн євро кредиту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:19

Украина не умеет с пользой для страны распоряжаться деньгами. ни долларами, ни еврами
sal
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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