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90 тисяч робочих місць: в
уряді повідомили, чого...

90 тисяч робочих місць: в уряді повідомили, чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:04

90 тисяч робочих місць: в уряді повідомили, чого...

Пропонуємо до обговорення:
Програма усуне один із найсуттєвіших бар'єрів для розвитку бізнесу - високі ставки по кредитах.

Дивися повний текст 90 тисяч робочих місць: в уряді повідомили, чого очікують від програми кредитів під 5-7-9%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:04

реально смішно таке читати, наслідки цих кредитів - неповернення коштів бізнесом, банкрутство компаній, збільшення держборгу
halyapet
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:14

  halyapet написав:реально смішно таке читати, наслідки цих кредитів - неповернення коштів бізнесом, банкрутство компаній, збільшення держборгу

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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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