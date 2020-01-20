Програма усуне один із найсуттєвіших бар'єрів для розвитку бізнесу - високі ставки по кредитах.
Дивися повний текст 90 тисяч робочих місць: в уряді повідомили, чого очікують від програми кредитів під 5-7-9%.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 12:04
90 тисяч робочих місць: в уряді повідомили, чого...
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Дивися повний текст 90 тисяч робочих місць: в уряді повідомили, чого очікують від програми кредитів під 5-7-9%.
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:04
реально смішно таке читати, наслідки цих кредитів - неповернення коштів бізнесом, банкрутство компаній, збільшення держборгу
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:14
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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